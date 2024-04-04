Культура 04 апреля 2024, 17:50 Прокат фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» запретили в России Минкульт не разрешил прокат фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Киноленту «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи не будут показывать в российских кинотеатрах. Министерство культуры решило не выдавать фильму прокатное удостоверение на 25 апреля, сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным издания, картину покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». В создании фильма участвовал продюсерский центр медиасервисов Яндекса «Плюс Студия».

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«Студия — не только дистрибьютор, но и сопродюсер двух последних кинокартин Гая Ричи — „Переводчик“ и „Министерство неджентльменских дел“. Для нас важно подарить максимальному числу российских зрителей возможность увидеть этот фильм, и мы продолжаем придерживаться этой миссии. В данный момент принимаем решение, как мы можем поддержать многомиллионную фанбазу Ричи в России», — рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».

По сюжету картины «Министерство неджентльменских дел» действия разворачиваются в 1942 году. Банда авантюристов и первоклассных специалистов создают единое сверхсекретное боевое подразделение, а затем выполняют дерзкое задание против нацистов.

Среди актеров, исполнивших главные роли в фильме, Генри Кавилл, Алан Ричсон и Тиль Швайгер.

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