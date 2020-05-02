Киностудия имени Горького выложит более 500 фильмов на YouTube

Киностудия имени Горького анонсировала показ более 500 фильмов на своем Youtube-канале. Сначала зрители смогут увидеть подборку кино к 75-летию Победы.

«Наш новый ресурс постепенно агрегирует на своей площадке более 500 фильмов разных лет, это будут как шедевры «золотой коллекции» — «Три тополя на Плющихе», «Тихий дон», «Гостья из будущего» и многие другие картины», — рассказала генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

Еще на канале появятся современные фильмы, например, «Подкидыш» и «Детки напрокат». Сначала киностудия опубликует военные фильмы, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Начиная со 2 мая будут выкладывать «Семнадцать мгновений весны», «А зори здесь тихие…», «Майские звезды» и другие картины.

«Мы рады представить зрителям богатейшее наследие киностудии, которое оказало большое влияние на отечественный и мировой кинематограф», — заключила Слащева.

Киностудия имени Горького работает с 1915 года. Это одна из старейших российских кинокомпаний. Свое начало киностудия берет от киноателье «Русь», созданного купцом Михаилом Трофимовым. В 1948-м получила имя писателя Максима Горького.