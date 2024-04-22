Культура 22 апреля 2024, 16:46 Киносказка «Летучий корабль» собрала в прокате свыше миллиарда рублей Фильм «Летучий корабль» режиссера Учителя собрал в прокате свыше 1 млрд рублей РИА «Новости»

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Киносказка «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя на основе знаменитого советского мультфильма собрала в прокате свыше миллиарда рублей. Об этом сообщил ресурс Kinobusiness.

Портал привел статистику, ссылаясь на предварительные данные за прошедшие выходные. Согласно информации с сайта Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кино (ЕАИС), сумма кассовых сборов составила 970 миллионов рублей.

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Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России по итогам выходных. В первый после релиза уикенд картина принесла создателям 309,2 миллиона рублей. «Летучий корабль» расположился на второй строчке рейтинга с кассовыми сборами 47,7 миллиона рублей. Он вышел на экраны 21 марта.