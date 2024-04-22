Культура 22 апреля 2024, 12:56 Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России по итогам выходных РИА «Новости»

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Фильм «Сто лет тому вперед» стал лидером российского кинопроката по итогам выходных. В первый после релиза уикенд картина принесла создателям 309,2 миллиона рублей. Об этом сообщил портал Kinobusiness.

Фильм опередил ожидания аналитиков, которые предсказывали, что он соберет за выходные более 270 миллионов рублей.

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В основу сценария ленты легла книга писателя-фантаста Кира Булычева. Картина рассказывает зрителям о приключениях современного школьника Коли Герасимова и Алисы Селезневой — девочки из будущего.

Фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя расположился на второй строчке рейтинга с кассовыми сборами 47,7 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров боевик «Падение империи» со сборами в 34,4 миллиона рублей.

Актеру Марку Эйдельштейну, который исполнил роль Коли Герасимова в фильме «Сто лет тому вперед», пришлось немного потерпеть боль на съемочной площадке. Он несколько раз получил по лицу от актрис.