    03 января 2020, 21:39

    Кинокритики перечислили самые ожидаемые фильмы 2020 года

    Светлана Степанова

    Британские кинокритики Кэрин Джеймс и Николас Барбер назвали фильмы, которые могут стать для зрителей нечто большим, чем очередные проходные новинки. Телеканал BBC опубликовал на своем сайте список самых ожидаемых премьер наступившего года.
    Кинокритики перечислили самые ожидаемые фильмы 2020 года

    В списке кинокритиков 14 новинок, которые расставлены не по критерию надежд, а по планируемой дате выхода в мировом прокате. 20 февраля 2020 года российские зрители увидят «Подлинную историю банды Келли». Ее снял Джастин Курзель — режиссер из Австралии. На втором месте в списке лента Армандо Ианнуччи «Истории Дэвида Копперфилда». Российская премьера запланирована на 7 мая. Тройку замыкает «Человек-невидимка» — фильм ужасов от Ли Уонелла. В кинотеатрах РФ картина появится 26 марта.

    Самыми ожидаемыми фильмами года также стали «Душа», «Дюна», «Вестсайдская история», «Чудо-женщина: 1984», «Перспективная молодая женщина». В их списке есть «Не время умирать», «Артемис Фаул», «Топ Ган: Мэверик», «Последняя дуэль», «Довод» и «Новости со всего света».

    Ранее был опубликован список самых ожидаемых картин от киноманов. Больше всего фанаты хотели бы посмотреть «Чудо-женщину: 1984». Дальше в рейтинге «Черная вдова», «Вечные», «Мулан», «Не время умирать».