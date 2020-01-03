Кинокритики перечислили самые ожидаемые фильмы 2020 года

В списке кинокритиков 14 новинок, которые расставлены не по критерию надежд, а по планируемой дате выхода в мировом прокате. 20 февраля 2020 года российские зрители увидят «Подлинную историю банды Келли». Ее снял Джастин Курзель — режиссер из Австралии. На втором месте в списке лента Армандо Ианнуччи «Истории Дэвида Копперфилда». Российская премьера запланирована на 7 мая. Тройку замыкает «Человек-невидимка» — фильм ужасов от Ли Уонелла. В кинотеатрах РФ картина появится 26 марта.

Самыми ожидаемыми фильмами года также стали «Душа», «Дюна», «Вестсайдская история», «Чудо-женщина: 1984», «Перспективная молодая женщина». В их списке есть «Не время умирать», «Артемис Фаул», «Топ Ган: Мэверик», «Последняя дуэль», «Довод» и «Новости со всего света».

Ранее был опубликован список самых ожидаемых картин от киноманов. Больше всего фанаты хотели бы посмотреть «Чудо-женщину: 1984». Дальше в рейтинге «Черная вдова», «Вечные», «Мулан», «Не время умирать».