Фанаты назвали самые ожидаемые фильмы 2020 года

Американские зрители назвали самые ожидаемые фильмы 2020 года. Интересно, что многие из них сняты режиссерами-женщинами.

Как сообщил Collider со ссылкой на опрос сервиса по продаже билетов в США Fandango, самым ожидаемым фильмом следующего года является «Чудо-женщина 1984» с Галь Гадот в главной роли. Фильм сняла Пэтти Дженкинс, и, как пишет издание, лента обещает быть очень насыщенной действием. Фанаты также ждут от фильма новых трюков и захватывающих визуальных эффектов.

Среди ожидаемых фильмов 2020 года «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон, «Вечные» от студии Marvel и экранизация диснеевского мультфильма «Мулан». Получается, что все четыре фильма, которые занимают верхние строчки в рейтинге ожидаемости, сняли женщины.

Далее в списке в порядке убывания популярности перечислены последний фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать», «Тихое место 2», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», «На высоте», «Душа» от студии Pixar и «Форсаж 9».

«На пороге следующего десятилетия новые кинематографические предложения выглядят многообещающе, с вдохновляющими историями и новым пониманием слова „герой“ определениями слова», — отметил представитель Fandango Ники Новак.