Кинокритик прокомментировал награждение на премии «Оскар»

«Для меня немного неожиданно такое распределение в этом году. Дать „Паразитам“ четыре статуэтки — немного слишком. Лучший зарубежный фильм — ну хорошо. Лучшая режиссура — ну ладно. Но не лучший фильм в принципе», — подчеркнул Григорьев.

Специалист обратил внимание на то, что детективная драма «Паразиты» от южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо — «интересный фильм, но не больше».

«Этот фильм трудно назвать каким-то универсальным, понятным для всех. Это хорошее кино, но для четырех номинаций он не подходит. Обделенными остались объективно хорошие картины», — резюмировал кинокритик.

Ранее в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения «Оскар». Шоу началось в 04:00 по московскому времени. На «360» появился список победителей премии.

Награды за «Лучший фильм», «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший оригинальный сценарий» достались «Паразитам». Лучшим актером признали Хоакина Феникса за роль в кинокартине «Джокер», а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер за «Джуди».