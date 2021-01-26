Кинокритик предрек успех сериалу про Гарри Поттера
Отмечается, что ни одна из этих компаний пока не подтвердила такие планы. По информации Variety, поиск сценаристов для проекта уже стартовал. Как подчеркнул Семенов, кинокартины и книги о Гарри Поттере являются большим пластом культуры в жизни одного и даже нескольких поколений. Специалист заметил, что интерес к истории о волшебнике не умаляется.
«Бесконечные скандалы, когда что-то сказала Джоан Роулинг, или не такая актриса кого-то играет, они свидетельствуют о народной любви и о том, что все это воспринимается очень близко к сердцу. Так что, как минимум, все его посмотрят или начнут смотреть», — поделился мнением Семенов.
Ранее СМИ писали, что телеканал HBO работает над вторым приквелом сериала «Игра престолов». Как указано в материале издания, на ранней стадии разработки находится экранизация серии повестей писателя Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге».