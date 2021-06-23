Кинокритик назвал гениальными советские фильмы о войне

Кинокритик Андрей Дементьев заявил, что фильмы о Великой Отечественной войне, снятые в СССР не идут ни в какое сравнение с современными. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, они «бессмертны» и «гениальны». Дементьев отметил, что больше всего любит «Двадцать дней без войны», «Проверка на дорогах», которые снял Алексей Герман. Также он выделил «Балладу о солдате» и «Летят журавли».

«Огромное количество других, чуть ниже по рамкам, фильмов, например „А зори здесь тихие“ Станислава Ростоцкого», — добавил он.

Эксперт считает, что современные фильмы о войне гораздо хуже, их невозможно сравнить со старыми.

«Более-менее приличное из последнего — „Девятаев“. Это совершенно не то, что я могу своим любимым назвать, но это кино нестыдное. Все, что создано по заказу, — ужасно», — заключил он.

Ранее возглавляемая Стивеном Спилбергом компания Amblin Partners, и стриминговый сервис Netflix заключили договор о партнерстве. Теперь голливудский режиссер должен каждый год выпускать не менее двух новых фильмов для платформы.