Спилберг начал сотрудничать с Netflix

Возглавляемая Стивеном Спилбергом компания Amblin Partners, и стриминговый сервис Netflix заключили договор о партнерстве. Теперь голливудский режиссер должен каждый год выпускать не менее двух новых фильмов для платформы.

Как написало издание Variety, пока не известно, насколько лет заключен контракт. Не исключено, что Спилберг даже будет руководить некоторыми проектами, а Netflix даст на них финансирование.

«Стивен — творческий провидец и лидер. И, как и многие другие люди во всем мире, я вырос на персонажах и историях, созданных им», — заявил соучредитель Netflix и бизнесмен Тед Сарандос.

Он сказал, что для руководства сервиса большая честь и большое удовольствие «быть частью этой главы кинематографического мира Стивена». Netflix не терпится быстрее приступить к работе с Amblin Partners.

Variety отметило, что эта сделка свидетельствует об изменениях, которые происходят в Голливуде. Ведь раньше Спилберг скептически относился к таким платформам как Netflix.

СМИ писали, что режиссер в 2019 году якобы призвал членов Американской академии кинематографических искусств и наук запретить потоковым сервисам претендовать на премию «Оскар». Однако сам Спилберг позже говорил, что никогда не пытался препятствовать получить награду Netflix.