Кевин Спейси вернется в кино в роли детектива, расследующего дело педофила

Звезда сериала «Карточный домик» Кевин Спейси возвращается в кино, чтобы сыграть детектива, который расследует дело человека, ошибочно обвиненного в педофилии. В фильме под названием L’uomo che Desgnò Dio снимется известнейшая британская актриса Ванесса Редгрейв. Режиссером выступит ее муж Франко Неро. Он также сыграет одну из главных ролей.

Кевин Спейси вернется на большой экран через три года после того, ка против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Как стало известно Daily mail, по сюжету Франко Неро будет слепым художником, который рисует людей на основании их голоса. По мере роста популярности его ошибочно обвинят в сексуальном насилии. Известно, что съемки фильма вскоре начнутся.

Кевина Спейси, одного из самых успешных актеров Голливуда, обвинил в изнасиловании актер Star Trek Энтони Рапп. На тот момент ему было 14 лет. Затем последовали и другие обвинения в неподобающем поведении. Но ни одно из них не дошло до суда.

Спейси ранее жаловался, что его работа, его отношения с людьми, его профессиональный авторитет — все исчезло в считанные часы. Его не только уволили из хита Netflix «Карточный домик». Фильм «Все деньги мира» был переснят с актером Кристофером Пламмером в роли, которую играл Спейси.

Актер сообщил, что редко говорит людям, что понимает их, так как подобные заявления обесценивают их личный, уникальный жизненный опыт. Но в случае с фильмом о несправедливо обвиненном в педофилии художнике, он точно знает, как чувствует себя невиновный, чья жизнь рушится.