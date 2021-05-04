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    04 мая 2021, 04:55

    Кевину Спейси удалось частично избежать обвинений в домогательствах

    Анастасия Кукова

    Федеральный судья Нью-Йорка Льюис Каплан обязал анонимного истца, участвовавшего в разбирательстве по делу о домогательствах актера Кевина Спейси под псевдонимом, в десятидневный срок раскрыть свое имя. Представитель истца уже сообщил, что его клиент не сможет этого сделать. Следовательно, преследование актера по этим эпизодам прекратится.

    Кевину Спейси удалось частично избежать обвинений в домогательствах

    Как стало известно изданию Deadline, адвокаты потерпевшего уведомили суд, что их клиент не в состоянии продолжить участие в разбирательстве открыто. Якобы раскрытие его личности вызовет «перезагрузку» посттравматического стрессового расстройства, от которого страдал истец после домогательств Спейси.

    Однако судья пришел к выводу, что раз аноним обсуждал ситуацию со многими людьми, он должен был понимать, что идет на риск, и кто-то из собеседников может назвать его имя общественности.

    Также следует отметить, что Спейси и его поверенные из компании Keller/Anderle LLP очевидно знают, о ком идет речь.

    Скандал вокруг аморального поведения Кевина Спейси вспыхнул после того, как звезда «Стар Трека» Энтони Рэпп и еще один мужчина заявили, что актер пытался соблазнить их в возрасте 14 лет в 1980-х годах. В сентябре 2020 года они подали совместный иск. Спейси принес Рэпппу извинения, хотя подчеркнул, что не помнит подобного инцидента.

    Однако это не означает, что актер может успокоиться. На прошлой неделе Скотланд-Ярд передал свои выводы Королевской прокуратуре Великобритании по серии обвинений против Спейси. Речь идет о полудюжине дел. Решение о выдвижении обвинений в сексуальном насилии против актера пока не принято.

    В 2019 году киностудия Media Rights Capital, с которой сотрудничал Кевин Спейси, потребовала возместить десятки миллионов долларов убытков после скандала о домогательствах. Актер подал встречный иск и потребовал вернуть деньги, которые компания ему задолжала.