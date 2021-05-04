Кевину Спейси удалось частично избежать обвинений в домогательствах

Федеральный судья Нью-Йорка Льюис Каплан обязал анонимного истца, участвовавшего в разбирательстве по делу о домогательствах актера Кевина Спейси под псевдонимом, в десятидневный срок раскрыть свое имя. Представитель истца уже сообщил, что его клиент не сможет этого сделать. Следовательно, преследование актера по этим эпизодам прекратится.

Как стало известно изданию Deadline, адвокаты потерпевшего уведомили суд, что их клиент не в состоянии продолжить участие в разбирательстве открыто. Якобы раскрытие его личности вызовет «перезагрузку» посттравматического стрессового расстройства, от которого страдал истец после домогательств Спейси.

Однако судья пришел к выводу, что раз аноним обсуждал ситуацию со многими людьми, он должен был понимать, что идет на риск, и кто-то из собеседников может назвать его имя общественности.

Также следует отметить, что Спейси и его поверенные из компании Keller/Anderle LLP очевидно знают, о ком идет речь.

Скандал вокруг аморального поведения Кевина Спейси вспыхнул после того, как звезда «Стар Трека» Энтони Рэпп и еще один мужчина заявили, что актер пытался соблазнить их в возрасте 14 лет в 1980-х годах. В сентябре 2020 года они подали совместный иск. Спейси принес Рэпппу извинения, хотя подчеркнул, что не помнит подобного инцидента.

Однако это не означает, что актер может успокоиться. На прошлой неделе Скотланд-Ярд передал свои выводы Королевской прокуратуре Великобритании по серии обвинений против Спейси. Речь идет о полудюжине дел. Решение о выдвижении обвинений в сексуальном насилии против актера пока не принято.

В 2019 году киностудия Media Rights Capital, с которой сотрудничал Кевин Спейси, потребовала возместить десятки миллионов долларов убытков после скандала о домогательствах. Актер подал встречный иск и потребовал вернуть деньги, которые компания ему задолжала.