Эксклюзив 16 апреля 2024, 14:42 «Каждый день музы не будет». Актер Сотников заявил о важности образования для игры в кино Актер Сотников: для игры в кино необходимо образование Телеканал «360»

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Игра блогеров в кино — животрепещущая тема. Необходимо ли образование для съемок в фильмах — рассказал актер Михаил Сотников в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Артисту довелось поучаствовать в съемках с блогерами и певцами, которых никто не ожидал увидеть в роли актеров.

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«Любому человеку, который приходит в мир кино <…> нужно образование. Мне всегда хочется привести пример такой: если ты приходишь к врачу, ты же хочешь, чтобы человек был с образованием, чтобы тебя лечил врач. <…> Поэтому мое искреннее мнение: актеру нужно профессиональное образование, безусловно», — отметил Сотников.

Он добавил, что этот вопрос поднимался во время его учебы. Действительно, есть примеры талантливых актеров, которые известны во всем мире без соответствующего профессионального образования. Педагоги Михаила утверждали, что перманентно гениально играть невозможно.

«Любой может сыграть гениально, но муза бывает не всегда. А если тебе нужно, например, 30 дней подряд сниматься, у тебя каждый день музы не будет. И вот ты приходишь на площадку, а у тебя музы нет. И что делать? Тут нужно ремесло», — привел слова своего наставника Сотников.

Ранее центровой БК «Химки» Илья Карпенков в интервью Марусе Михейчик рассказал, в каком возрасте можно начать играть в баскетбол. По его словам, это можно сделать не только в юном возрасте, но для овладения навыками потребуется хорошая подготовка.