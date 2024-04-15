Эксклюзив 15 апреля 2024, 00:50 «Было бы желание». Спортсмен Карпенков рассказал, в каком возрасте можно начать играть в баскетбол Баскетболист Карпенков: в баскетболе важно иметь хорошую физическую подготовку Телеканал «360»

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Начать играть в баскетбол можно не только в юном возрасте, но для овладения всем необходимыми навыками потребуется хорошая физическая подготовка. Об этом центровой БК «Химки» Илья Карпенков рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей».

«Мама взяла меня впервые тренироваться в шесть лет и я стал стабильно на протяжении всего этого времени заниматься», — поделился спортсмен.

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Как отметил Карпенков, в «Единой Лиге ВТБ» есть ребята, которые начали заниматься баскетболом уже во взрослом возрасте — с 16-18 лет. В качестве примера спортсмен привел коллегу Никиту Зверева, который до прихода в баскетбол занимался легкой атлетикой, и ему это дало большой толчок для достижения успеха.

«Баскетбол — это комплексный вид спорта. Некоторым моментам можно научиться и в 16-18 лет было бы желание. Но, с другой стороны, есть вопрос постановки техники — гриблинг, бросок — это все будет страдать. Здесь важен вопрос физической подготовки», — отметил он.

Карпенков подчеркнул, что для баскетболистов обязательным являются тренировки в спортивном зале.