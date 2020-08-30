«Каждому желаю болеть с таким самочувствием». Певцов рассказал о попадании в Коммунарку
«Он уже болеет не первый день, анализы [на коронавирус] мы давно сдали», — сказала жена Певцова Ольга Дроздова. Она уточнила, что анализы были отрицательными.
С самим артистом связался РЕН ТВ. На вопрос о своем самочувствии тот ответил: «Отличное самочувствие, прекрасное, великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием».
По информации телеканала, состояние Певцова врачи оценивают как средней тяжести, у него диагностировали дыхательную недостаточность.
Недомогание 57-летний артист почувствовал, вернувшись из Крыма, где недавно отдыхал с семьей. Несколько дней назад, как сообщал Telegram-канал Baza, Певцов выступил в главном храме Вооруженных сил России на церемонии награждения архитекторов и строителей. В Instagram актер выложил видео, на котором позирует вместе с лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым. Также в ролике присутствуют кадры храма Минобороны.