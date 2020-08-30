«Каждому желаю болеть с таким самочувствием». Певцов рассказал о попадании в Коммунарку

Российский актер Дмитрий Певцов, попавший в инфекционную больницу в Коммунарке с воспалением легких, рассказал, что чувствует себя хорошо. Ранее супруга артиста сообщила «360», что он «перестарался» в холодной воде.

«Он уже болеет не первый день, анализы [на коронавирус] мы давно сдали», — сказала жена Певцова Ольга Дроздова. Она уточнила, что анализы были отрицательными.

С самим артистом связался РЕН ТВ. На вопрос о своем самочувствии тот ответил: «Отличное самочувствие, прекрасное, великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием».

По информации телеканала, состояние Певцова врачи оценивают как средней тяжести, у него диагностировали дыхательную недостаточность.

Недомогание 57-летний артист почувствовал, вернувшись из Крыма, где недавно отдыхал с семьей. Несколько дней назад, как сообщал Telegram-канал Baza, Певцов выступил в главном храме Вооруженных сил России на церемонии награждения архитекторов и строителей. В Instagram актер выложил видео, на котором позирует вместе с лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым. Также в ролике присутствуют кадры храма Минобороны.