«Просто воспаление легких». Певцова госпитализировали в Москве

Актера Дмитрия Певцова госпитализировали в Москве с воспалением легких. В разговоре с «360» это подтвердила его жена Ольга Дроздова.

Артист сейчас лежит в больнице. Певцов сдал тест на коронавирус, медики не выявили у него COVID-19.

«Он уже болеет не первый день, анализы мы давно сдали. Пришли анализы вчера, все чисто», — рассказала супруга артиста.

Просто воспаление легких Ольга Дроздова, жена Дмитрия Певцова.

По ее словам, актер «перестарался» в холодной воде. Как именно Певцов простудился, Дроздова не уточнила.

Директор Певцова Евгений Коротаев не знает о госпитализации.

«К сожалению, я не в курсе этих событий. Мне он не звонил, не говорил. Вчера с ним созванивались, вроде, все было нормально», — отметил он.

При этом он подтвердил двухстороннюю пневмонию у Певцова. Актер болеет недавно — «буквально вчера поставили диагноз».

Дмитрий Певцов снялся в фильмах «День выборов», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя», «Борис Годунов», вел программу «Последний герой 2». Он — Народный артист России (2001), лауреат Государственной премии России (1997).