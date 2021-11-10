Кассету с неизвестной песней с участием The Beatles нашли на чердаке в Великобритании

Композитор Суреш Джоши нашел на чердаке кассету с неизвестной песней с участием The Beatles. Пленка пролежала у него 53 года, сообщило издание Evening Standard.

Музыканты The Beatles участвовали в записи песни Radhe Shaam в 1968 году. По словам композитора, песню спел Аашиш Хан, а Джордж Харрисон играл на гитаре. Также над записью трудился Ринго Старр, аккомпанировавший группе на барабанах. Песня в итоге так и не вышла, так как все участники переключились на другие проекты.

Во время карантина Джоши наткнулся на кассету с записью на чердаке своего дома. Найти ее удалось только спустя 53 года.

«Я нашел фотографии того времени и наконец нашел пленку», — сообщил композитор.

Он решил представить песню публике. Впервые Radhe Shaam прозвучала 10 ноября в музее The Beatles в Ливерпуле. Как отметили авторы статьи, в Сети запись появится немного позже.

Ранее Пол Маккартни заявил, что Джон Леннон стал причиной распада группы The Beatles. Он считает, что музыкант хотел проводить больше времени с женой и стать свободнее.