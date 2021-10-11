Маккартни назвал причину распада The Beatles

Пол Маккартни в интервью рассказал, что считает Джона Леннона причиной распада группы The Beatles: по его словам, Леннон хотел «свободы» и стремился проводить больше времени с женой. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.

«Я не тот человек, который стал причиной раскола группы. Однажды Джон вошел в комнату и сказал, что я ухожу из The Beatles», — рассказал Маккартни.

По его словам, после это музыкантам несколько месяцев приходилось притворяться, что все в порядке и давать концерты, хотя они уже знали, что группе конец.

Джон Леннон не хотел больше заниматься The Beatles, чтобы уделять больше внимания своей жене, художнице Йоко Оно.

«Все дело было в том, что Джон был занят своей новой жизнью с Йоко. Джон всегда хотел стряхнуть с себя оковы общества. Его же растила его тетя Мими, довольно суровая женщина, поэтому он всегда жаждал свободы», — рассказал Маккартни.

Он добавил, что первое время хотел сам воскресить группу, потому что не представлял своей жизни без The Beatles, но потом смирился с распадом и погрузился в сольное творчество.