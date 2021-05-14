Картины Ван Гога и Уорхола ушли с молотка на аукционе Christie’s в США

Картины Винсента Ван Гога, Марка Шагала, Пабло Пикассо, Энди Уорхола и других художников ушли с молотка на вечерних торгах аукциона Christie’s в Нью-Йорке, сообщило РИА «Новости».

Самой дорогой оказалась работа Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна». Ее продали за 103,4 миллиона долларов. Картина «Тринкветайльский Мост» Винсента Ван Гога ушла за 37,4 миллиона долларов. Отмечается, что большинство произведений искусства были проданы по цене выше своего эстимейта. Так, работу Энди Уорхола «Две Мэрилин», написанную с Мэрилин Монро, отдали за 15,8 миллиона долларов, написала «Газета.ru».

Помимо прочего, на аукционе выставили картины Виллема де Кунинга, Джоан Митчелл, Жоана Миро, Марсель Дюшан, Жана Дюбюффе.

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