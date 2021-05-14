ТikТоk и российские музеи запустят совместную акцию

TikTok вместе с крупнейшими российскими музеями запускает масштабную кампанию #МузейныйТикТок. Она начнется с интерактивного проекта в Русском музее. Специальный видеогид от TikTok позволит посетителям музея в Санкт-Петербурге узнать про самые интересные произведения искусства в формате коротких роликов.

Рядом с избранными картинами будет расположен QR-код, при сканировании которого появится видео с участием известных актеров, блогеров, музыкантов. В формате коротких видеороликов они расскажут историю произведения, раскроют его сюжет и смысл.

В записи видеогида примут участие Ксения Дукалис, солист Хора Турецкого, Марина Кравец, Николай Дроздов, Зара, Юлия Савичева, IOWA и другие.

На самой платформе 14 мая стартует серия экскурсий в формате интерактивной игры под названием «Путешествие по Русскому музею». Ее хедлайнерами выступят популярные креаторы TikTok — Артем Марьин, коллектив Piterville, солист группы «Марсель» Степан Ледков и Пластилиновая Лена.

В прямом эфире участники пройдут квест. Они должны будут отвечать на вопросы гидов и следовать по специальному маршруту музея. Пользователи смогут помочь креатору дойти до финиша, оставляя свои комментарии с правильными ответами. «Путешествия по Русскому музею» будет проходит 14, 17, 21 и 25 мая. Начало — в 12:00 по московскому времени.

Пользователи TikTok смогут почувствовать себя героем любимого шедевра, приняв участие в хэштег-челлендже #идувмузей. Для этого нужно записать короткое видео о своем перевоплощении в образы, которые изображены на картинах или запечатлены в скульптурах музея. После этого ролик необходимо опубликовать в своем аккаунте, подписаться на страницу Русского музея (@russian_museum) и не забыть ее отметить. Десять лучших авторов получат призы от Русского музея.

Также TikTok к международному дню музеев, который весь мир отмечает 18 мая, запускает глобальную инициативу #MuseumMoment. В этот день на платформе будет проходить непрерывный LIVE марафон с экскурсиями из самых известных галерей по всему миру. В этом мероприятии примут участие 23 музея из 12 стран. Среди них — музей Прадо в Испании, Метрополитен-музей в США, дворец Версаль и музей Орсе во Франции, галерея Уффици в Италии. Трансляцию можно будет посмотреть в официальном аккаунте TikTok for Good.

Проект #МузейныйТикТок продлится с мая по октябрь 2021 года. TikTok не только покажет классические музеи с новой стороны, но и поможет им найти новую аудиторию.