Культура 13 сентября 2023, 01:16 Картину Ван Гога нашли через 3 года поле похищения. Детектив получил ее в синем пакете IKEA RTL Nieuws: в Нидерландах нашли украденную три года назад картину Ван Гога РИА «Новости»

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Картину Винсента Ван Гога «Весенний сад» или «Сад священника в Нюэнене весной», написанную в 1884 году, нашли спустя три года после похищения. Об этом сообщило издание RTL Nieuws.

В 2020 году картину великого нидерландского художника отправили из Гронингенского музея в музей Сингера Ларина на временную выставку. 30 марта неизвестные похитили произведение искусства.

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Расследованием занимался арт-детектив Артур Бранд. Спустя три года ему удалось обнаружить пропавший шедевр, хотя детектив не раскрыл, кто именно вернул ему картину. По его словам, полотно ему передали в синем пакете IKEA.

Сотрудники Гронингенского музея назвали возвращение картины «невероятно хорошей новостью». Это была единственная работа Ван Гога в коллекции учреждения.

В ноябре прошлого года экоактивисты облили овощным супом картину Ван Гога «Сеятель» римском музее Палаццо Бонапарте. К моменту приезда полиции вандалы приклеили себя к стене и требовали запретить использование угля ради сохранения окружающей среды.