Картину ученицы Малевича повредили на выставке в Ельцин-центре

Картину из Третьяковской галереи повредили на выставке в Ельцин-центре. Неизвестный злоумышленник пририсовал ручкой якобы недостающие детали. Речь идет о картине ученицы Малевича Анны Лепорской, которая называется «Три фигуры». Всем фигурам кто-то подрисовал глаза.

Известно, что дирекция Ельцин-центра уже обращалась в полицию и направила туда заявление о вандализме. В полиции, по данным РБК, ответили, что в возбуждении уголовного дела по этому факту будет отказано, потому что ущерб причинен незначительный.

«В целях отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения картины Лепорской А.А. „Три фигуры“ департамент музеев и внешних связей направил жалобу в Генпрокуратуру России», — рассказали РБК в Министерстве культуры.

Алла Лепорская родилась в 1900 году. Она прославилась как мастер художественного фарфора. В начале прошлого века она стала ученицей Казимира Малевича, ее дебют прошел на выставке в Ленинградской организации Союза художников.

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