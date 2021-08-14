Всемирно известный уличный художник Бэнкси представил десять новых работ

Британский уличный художник Бэнкси показал десять своих новых граффити. Все они были нарисованы в курортных городах на восточном побережье Англии, а теперь появились в видеоролике в Instagram граффитиста.

Поклонники Бэнкси ранее разглядели его новые работы в Грейт-Ярмуте, Горлстоне, Кромере, Лоустофте и Олтон-Броде. Теперь художник подтвердил свое авторство. Его новый видеоролик называется «A Great British Spraycation».

На одном из граффити изображен музыкант с аккордеоном, рядом с которым танцует пара. На другом — автомат с игрушками, которые предлагают вытащить, расположенный на железнодорожной станции. Еще одна работа показывает ребенка, который держит в руках лом.

Среди новых творений Бэнкси есть гигантская чайка, крыса в шезлонге, конюшня, дети в лодке, раки и мороженое в руках статуи.

Художник не раскрывает тайну, работал он над этими творениями самостоятельно или просил о помощи своих единомышленников. Известно только, что сам Бэнкси недавно ездил по побережью на минивэне и возил с собой много инвентаря, необходимого для создания граффити.

Одна из работ художника — трое детей в лодке — уже частично разрушена по распоряжению местных властей. Само граффити на стене сохранилось, но пришлось убрать лист гофрированного железа, который и служил лодкой в творении.