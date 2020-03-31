    31 марта 2020, 20:48

    Карантин искусству не помеха. Люди в самоизоляции стали повторять шедевры из подручных средств

    Арина Гудилова

    Любители искусства нашли как себя развлечь, находясь на карантине из-за коронавирусной инфекции. Они воссоздают полотна великих художников из подручных средств. В ход пошли туалетная бумага, пледы, пакеты и даже домашние животные.
    Карантин искусству не помеха. Люди в самоизоляции стали повторять шедевры из подручных средств

    25 марта художественный музей Гетти (Калифорния) предложил подписчикам в Twitter показать свои любимые картины в реальности. Главным условием было сделать это с помощью подручных предметов.

    Карантин искусству не помеха. Люди в самоизоляции стали повторять шедевры из подручных средств | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    Многим пользователям идея пришлась по душе, и они начали делиться своими репродукциями. Некоторые участники старались как можно точнее изобразить картину.

    Источник: Twitter

    Другие добавили немного современности — веер заменили пультом от телевизора.

    Карантин искусству не помеха. Люди в самоизоляции стали повторять шедевры из подручных средств | Изображение 2
    Источник фото: Twitter

    Некоторые пользователи подошли к челленджу с юмором. Не тратя сил на точную копию, они изобразили репродукцию минималистично.

    Источник фото: Twitter

    Россияне тоже приняли участие во флешмобе.

    Источник фото: Twitter

    Ранее сотни музеев по всему миру устроили флешмоб, посылая друг другу изображения цветов из своих коллекций. Цель акции — поднять настроение в «тяжелые времена» из-за коронавируса.