Карантин искусству не помеха. Люди в самоизоляции стали повторять шедевры из подручных средств

Любители искусства нашли как себя развлечь, находясь на карантине из-за коронавирусной инфекции. Они воссоздают полотна великих художников из подручных средств. В ход пошли туалетная бумага, пледы, пакеты и даже домашние животные.

25 марта художественный музей Гетти (Калифорния) предложил подписчикам в Twitter показать свои любимые картины в реальности. Главным условием было сделать это с помощью подручных предметов.

Источник фото: Twitter

Многим пользователям идея пришлась по душе, и они начали делиться своими репродукциями. Некоторые участники старались как можно точнее изобразить картину.

Источник: Twitter

Другие добавили немного современности — веер заменили пультом от телевизора.

Источник фото: Twitter

Некоторые пользователи подошли к челленджу с юмором. Не тратя сил на точную копию, они изобразили репродукцию минималистично.

Источник фото: Twitter

Россияне тоже приняли участие во флешмобе.

Источник фото: Twitter

Ранее сотни музеев по всему миру устроили флешмоб, посылая друг другу изображения цветов из своих коллекций. Цель акции — поднять настроение в «тяжелые времена» из-за коронавируса.