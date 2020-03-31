Карантин искусству не помеха. Люди в самоизоляции стали повторять шедевры из подручных средств
25 марта художественный музей Гетти (Калифорния) предложил подписчикам в Twitter показать свои любимые картины в реальности. Главным условием было сделать это с помощью подручных предметов.
Многим пользователям идея пришлась по душе, и они начали делиться своими репродукциями. Некоторые участники старались как можно точнее изобразить картину.
Другие добавили немного современности — веер заменили пультом от телевизора.
Некоторые пользователи подошли к челленджу с юмором. Не тратя сил на точную копию, они изобразили репродукцию минималистично.
Россияне тоже приняли участие во флешмобе.
Ранее сотни музеев по всему миру устроили флешмоб, посылая друг другу изображения цветов из своих коллекций. Цель акции — поднять настроение в «тяжелые времена» из-за коронавируса.