Сотни музеев устроили цветочный флешмоб из-за коронавируса

Галереи по всему миру закрылись из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Некоторые музеи проводят виртуальные экскурсии, другие рассказывают о своих собраниях в соцсетях.

История с пересылкой цветов началась 24 марта. Историческое общество Нью-Йорка послало в Тwittеr букет Смитсоновскому музею американского искусства.

«Уважаемый Смитсоновский музей! Мы хотели бы украсить ваш день этими цветами яблони кисти американского художника Мартина Джонсона Хида», — говорится в подписи.

Смитсоновский музей, в свою очередь, отправил «Анемоны» Генри Лимана Сайена Музею искусств Акрона.

Далее эстафета продолжилась. В ней приняли участие Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Музей Соломона Гуггенхейма, Смитсоновский музей дизайна Купер Хьюитт, а вскоре и многие другие галереи в США и за пределами страны.

Все участники дарят друг другу цветы с хэштегом #MuseumBouquet.