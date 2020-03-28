    28 марта 2020, 00:36

    Сотни музеев устроили цветочный флешмоб из-за коронавируса

    Кирилл Фролов

    Музеи по всему миру устроили флешмоб, посылая друг другу изображения цветов из своих коллекций. По данным ARTnet, в акции уже приняли участие более 360 музеев, ее цель — поднять настроение в «тяжелые времена».
    Сотни музеев устроили цветочный флешмоб из-за коронавируса

    Галереи по всему миру закрылись из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Некоторые музеи проводят виртуальные экскурсии, другие рассказывают о своих собраниях в соцсетях.

    История с пересылкой цветов началась 24 марта. Историческое общество Нью-Йорка послало в Тwittеr букет Смитсоновскому музею американского искусства.

    «Уважаемый Смитсоновский музей! Мы хотели бы украсить ваш день этими цветами яблони кисти американского художника Мартина Джонсона Хида», — говорится в подписи.

    Смитсоновский музей, в свою очередь, отправил «Анемоны» Генри Лимана Сайена Музею искусств Акрона.

    Далее эстафета продолжилась. В ней приняли участие Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Музей Соломона Гуггенхейма, Смитсоновский музей дизайна Купер Хьюитт, а вскоре и многие другие галереи в США и за пределами страны.

    Все участники дарят друг другу цветы с хэштегом #MuseumBouquet.