Юсиф Эйвазов чуть не развелся с Нетребко из-за шоу «Маска». Видео

Азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов, занявший второе место в костюме ламы в проекте «Маска», рассказал, что участие в конкурсе могло закончиться разводом с супругой, народной артисткой РФ оперной дивой Анной Нетребко. Ему пришлось рассказать обо всем, так как приходилось уходить из дома поздно ночью.

В передаче канала НТВ «Звезды сошлись» он признался, что все могло закончиться печально.

«Если бы жена не знала, что я снимаюсь в „Маске“, мы бы развелись. Потому что, представляешь, человек куда-то пошел в час ночи. Скрыть это было нереально», — рассказал Эйвазов.

Тенор подчеркнул, что ни один оперный проект не давал ему таких эмоций, как конкурс «Маска». Певец признался, что об участии в нем он мечтал с первого сезона передачи.

По словам Эйвазова, первым его узнал сын. Мальчик не знал, что отец участвует в проекте, но услышав голос по телевизору, немедленно узнал.

Победителем второго сезона музыкального шоу «Маска», финал которого состоялся 2 мая, стал 25-летний азербайджанский певец Джони (Jony). Он участвовал в проекте в костюме крокодила.