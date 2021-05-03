Стал известен победитель второго сезона шоу «Маска»

Победителем второго сезона музыкального шоу «Маска» стал азербайджанский певец Джони (Jony). 25-летний певец скрывался в костюме Крокодила.

Финал шоу состоялся в воскресенье, 2 мая, на НТВ.

По словам певца, он не думал о победе, когда шел на шоу. Только в самом конце у него возникло чувство соперничества.

Джони рассказал, что мечтал попасть на эту программу, его вдохновило шоу и теперь он полностью уверен в своих силах. Певец поблагодарил жюри за то, что довели его до финала и подарили ему первое место в этом шоу.

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее заявил, что костюм Петуха в шоу «Маска» подошел бы любому звездному конкурсанту. По его мнению, такой костюм стоило надеть на женщину, чтобы сбить с толку жюри. Для шоу шьют очень дорогие наряды, которые вылетают телеканалу «в копеечку», не сомневается Соседов.