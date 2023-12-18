Культура 18 декабря 2023, 02:20 Юрлицо сервиса Spotify официально прекратило работу в России ЕГРЮЛ: юрлицо сервиса Spotify официально прекратило работу в России

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Единственное юридическое лицо стримингового сервиса Spotify в России ООО «Спотифай» прекратило работу, его официально ликвидировали 14 декабря. Об этом свидетельствуют данные из госреестра ЕГРЮЛ.

Компания «Спотифай» зарегистрирована в России с 13 января 2014 года. Сервис направил заявление о ликвидации юрлица 6 февраля 2023 года.

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Сервисы Spotify недоступны в России с 11 апреля 2022 года, они перестали работать после «тщательного анализа текущей ситуации».

Spotify в России был не особенно популярен, поэтому его уход с отечественного рынка не вызвал резонанс. У сервиса «VK Музыка» 46 миллионов пользователей, что в 10 раз больше, чем у Spotify, отметил директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин.