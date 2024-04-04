Культура 04 апреля 2024, 17:41 Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова после предложения о съемках Актер Стоянов послал режиссера Михалкова после предложения о съемках в фильме РИА «Новости»

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Актер Юрий Стоянов послал режиссера Никиту Михалкова, когда тот предложил ему сыграть одного из присяжных в его фильме «12». Об этом сообщил «Царьград».

По информации издания, звонок режиссера стал для Стоянова неожиданностью. Предложение он воспринял как шутку, поскольку разговор состоялся 1 апреля.

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«Да пошел ты!» — отрезал он и бросил трубку.

Однако Михалков вскоре перезвонил. В этот раз Стоянов решил проверить его намерения и попросил спеть песню «Я иду, шагаю по Москве». Михалков выполнил просьбу. Тогда актер убедился, что предложение сделано всерьез, и согласился принять участие в проекте.

Юрий Стоянов известен благодаря телепередаче «Городок», фильму «Вампиры средней полосы» и киноленте «Ландыш серебристый».

Ранее певец Филипп Киркоров рассказал, как Михалков испортил его романтический вечер с Аллой Пугачевой. Тогда музыкант приготовил для возлюбленной сюрприз, но в разгар ночи раздался звонок режиссера.