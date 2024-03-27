Культура 27 марта 2024, 10:50 Юрий Никулин сыграл в новом фильме благодаря нейросетям Нейросети воссоздали актера Никулина в фильме «Манюня: Приключения в Москве» РИА «Новости»

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Продюсер Гевонд Андреасян рассказал о том, что одним из героев семейной комедии «Манюня: Приключения в Москве» станет советский актер Юрий Никулин. Его образ удалось воссоздать на экране благодаря нейросетям, сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Это первый в России успешный опыт воссоздания внешности и голоса покойного актера при помощи искусственного интеллекта. Создателям фильма удалось получить разрешение от семьи на использование образа Никулина. Результаты работы, занявшей около восьми месяцев, показали на форуме «Российский кинобизнес».

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Сюжет фильма развернется в начале 80-х годов, где Никулин станет одним из ключевых персонажей. Картина выйдет в прокат с 30 мая.

Ранее стало известно, что нейросеть «сыграет» советского музыканта и актера Владимира Высоцкого в биографическом фильме. Его лицо воссоздадут для картины «Володя».