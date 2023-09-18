Культура 18 сентября 2023, 08:30 ЮНЕСКО внесла Древний Иерихон в список объектов Всемирного наследия Руины Иерихона в Палестине внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Unsplash

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Руины древнего города Иерихон на территории Палестины включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети X.

Возможность вхождения Иерихона в список рассматривалась на протяжении трех лет.

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«Мы только что включили в список объектов под охраной ЮНЕСКО Древний Иерихон в Палестине», — заявила организация.

По информации агентства «Франс Пресс», против этого шага не стало возражать ни одно государство.

Помощник генерального директора по культуре ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что руины Иерихона являлись местом с доисторическими захоронениями. При этом, несмотря на упоминание города в Библии, археологи не нашли никаких останков поселений евреев или христиан.

Ранее археологи обнаружили в испанском регионе Валенсия более 100 наскальных рисунков. Древние изображения специалисты нашли в пещере Кова Донес, являющейся крупным святилищем эпохи палеолита.