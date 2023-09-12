Мир 12 сентября 2023, 14:51 Наскальные рисунки эпохи палеолита обнаружили в Испании

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Исследователи обнаружили более 100 наскальных рисунков эпохи палеолита в испанском регионе Валенсия. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на сайт cambridge.org.

Они находились в пещере, известной как Кова Донес. Археологи выяснили, что это место было крупным святилищем эпохи палеолита.

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Идентифицировано 19 животных, в том числе семь лошадей, два зубра и семь самок благородного оленя. Древние художники даже соскребали осадок известняка с поверхности стен, чтобы создать эффект тени.