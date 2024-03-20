20 марта 2024, 14:02
«Язычок у него остренький». Артист балета Андрис Лиепа — о Цискаридзе
Артист балета Андрис Лиепа назвал Цискаридзе чрезвычайно острым на язык
Танцор Николай Цискаридзе чрезвычайно остр на язык и замечательный профессионал. Об этом порталу News.ru сообщил народный артист России Андрис Лиепа.
Цискаридзе, по его мнению, является одним из самых образованных людей в современном балете.
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«Он замечательный танцовщик, один из самых образованных из мира балета. Ну, язычок у него остренький, иногда жалит», — сказал он.
Лиепа также высоко оценил профессиональные достижения Цискаридзе, особенно его работу в качестве художественного руководителя в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге, а также выступления в «Русских сезонах».
В январе Владимир Путин наградил Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Орден артисту присвоили за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и плодотворную творческую деятельность.
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