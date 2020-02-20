Ямпольская сравнила голливудские и советские фильмы и нашла в них много общего

Россияне обожают советское кино за духоподъемность. В Голливуде до сих пор снимают такие же фильмы, но в России сейчас этими простыми и полезными для общества приемами киношники пользуются редко. А такие картины полезны.

Как написала глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская в своей колонке для RТ, жизнеутверждающие фильмы всегда собирают большую кассу. И это неспроста.

«Голливуд не изобрел ничего нового по сравнению с советским кино (или советское кино — по сравнению с Голливудом): лучшие американские фильмы, как и лучшие советские, говорят о выборе между добром и злом, о становлении личности, преодолении препятствий, жертвенности, единстве», — пояснила Ямпольская.

Она задалась вопросом, почему современные российские кинематографисты так редко пользуются этими беспроигрышными методами. Ямпольская призвала сосредоточиться на производстве именно таких картин, которые одновременно развлекают, вызывают чувство эмпатии, смех и слезы. «Талантливо жизнеутверждающие» картины будут полезны во всех случаях.

Депутат добавила, что культура работает, когда обслуживает национальные идеалы. А они, по ее мнению, у большинства соотечественников одинаковы: это справедливость, доброта, любовь и прощение. Ямпольская предположила, что все противоречия в обществе случаются не из-за идеологических взглядов, а по эстетической линии. Именно поэтому необходимо выстраивать диалог между культурой и обществом.

21 января новым министром культуры России стала Ольга Любимова. Ранее она работала руководителем департамента кинематографии ведомства.