Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

Министерство культуры России в составе нового правительства возглавит Ольга Любимова. Ранее она занимала должность руководителя департамента кинематографии ведомства.

Любимова известна как создатель более 80 документальных фильмов на тему православия. Она закончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения РАТИ. Департамент кинематографии Минкультуры РФ Любимова возглавила в январе 2018 года. Ее отец — Борис Любимов — руководит Щепкинским училищем. Новому министру культуры России 39 лет.

До отставки правительства экс-премьера Дмитрия Медведева культурой в стране с 2012 года заведовал Владимир Мединский. Он известен тем, что говорил о невозможности цензуры в кино, театре и телевидении, однако призывал не финансировать антироссийские иностранные фильмы.

15 января 2020 года правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Такое решение кабинет министров принял сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Во время своего выступления глава государства перечислил изменения в социальной сфере, а также предложил внести ряд поправок в Конституцию страны.

Позже Путин предложил кандидатуру на пост главы Кабмина тогда еще руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января предложение президента поддержали депутаты Госдумы на голосовании, а руководитель России подписал соответствующий указ о назначении.