Пользователи YouTube разругались из-за песни Manizha
Клип певицы Manizha, появившийся на YouTube-канале «Евровидения», вышел на первое место в трендах видеохостинга. Судя по комментариям, иностранцы остались в восторге, а некоторым россиянам исполнительница не понравилась.
На это обратило внимание издание Ura.ru. «Отстой полный… После Билана, Лазарева и такое…» — написала пользовательница Светлана Лев.
«Объясните, где музыка? Те, кто говорят, что она умеет петь, вы нормальные? Ее хор вывозит, а она ничего не может», — уверен Spn_ Spent to.
«Хочется еще валенки, балалайку и боярышника», — написал Ivan.
«1996-й, РФ, Ельцин: „Голосуй или проиграешь!“ 2021-й, РФ, Манижа: „Ээээй, руский жэньщин, давай, голосуй за меня!“» — сравнивает vik sve.
«Люди добрые, будьте добрее, оставьте свое мнение при себе и не делите людей по национальности. Это мерзко», — отметил Gorec_04.
«Ну, трек как минимум нестандартный. Но уж точно не поганый», — считает Mighty Michael.
«Ох, чьи-то скрепы ломаются. Песня огонь, в кои то веки что-то действительно достойное от нашей страны», — написала Оля Во.
«Русские: ничего хуже я не слышал. Иностранцы: wow, amazing», — подвел итог Юрий Шигал.