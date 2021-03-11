Пользователи YouTube разругались из-за песни Manizha

Клип певицы Manizha, появившийся на YouTube-канале «Евровидения», вышел на первое место в трендах видеохостинга. Судя по комментариям, иностранцы остались в восторге, а некоторым россиянам исполнительница не понравилась.

На это обратило внимание издание Ura.ru. «Отстой полный… После Билана, Лазарева и такое…» — написала пользовательница Светлана Лев.

«Объясните, где музыка? Те, кто говорят, что она умеет петь, вы нормальные? Ее хор вывозит, а она ничего не может», — уверен Spn_ Spent to.

«Хочется еще валенки, балалайку и боярышника», — написал Ivan.

«1996-й, РФ, Ельцин: „Голосуй или проиграешь!“ 2021-й, РФ, Манижа: „Ээээй, руский жэньщин, давай, голосуй за меня!“» — сравнивает vik sve.

«Люди добрые, будьте добрее, оставьте свое мнение при себе и не делите людей по национальности. Это мерзко», — отметил Gorec_04.

«Ну, трек как минимум нестандартный. Но уж точно не поганый», — считает Mighty Michael.

«Ох, чьи-то скрепы ломаются. Песня огонь, в кои то веки что-то действительно достойное от нашей страны», — написала Оля Во.

«Русские: ничего хуже я не слышал. Иностранцы: wow, amazing», — подвел итог Юрий Шигал.