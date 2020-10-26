Стало известно, как будет выглядеть Заяц в новых сериях «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» решила перезапустить культовый сериал «Ну, погоди!» Ранее в Сети появилось изображение одного из двух главных персонажей мультфильма — Волка. Теперь стало известно, как будет выглядеть Заяц. Его образ выбрали из более трех десятков вариантов.

Обновленный Заяц, как и его вечный противник, носит часы. Он одет в голубую поло, спортивные штаны, кеды и готов пуститься наутек.

«Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, — важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», — приводит РИА «Новости» слова генерального продюсера «Союзмультфильма» Юлии Осетинской.

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев подчеркнул, что Заяц получился «очень милым, но не без присущих ему «хитринки» и находчивости».

Премьеру новых серий «Ну, погоди!» наметили на наступающую зиму. Ранее стало известно, что Волк будет говорить голосом юмориста Гарика Харламова, а Зайца озвучит шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталев.