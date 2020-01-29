Информацию о сериале «Чернобыль» удалили с китайского киносайта

Одним из первых исчезновение сериала заметил журналист гонконгской газеты South China Morning Post Джош Йе.

По его словам, в комментариях к сериалу 2019 года на Douban пользователи действительно обсуждали эпидемию коронавируса и действия местных властей.

Сейчас при поиске по слову Chernobyl сайт выдает информацию о более ранних книгах, документалистике и играх.

Источник фото: телеканал «360»

Douban — это аналог американского сервиса IMDb (Internet Movie Database — «Интернет-база фильмов»), в котором представлена информация о миллионах кинофильмов и сериалов, а также тех, кто в них играет. На китайском сайте зарегистрированы более 60 миллионов пользователей.

Сериал «Чернобыль» рассказывает о ядерной катастрофе 1986 года, к которой власти оказались неготовы.