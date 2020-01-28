Не верьте рекламе лекарств! Отвечаем на важные вопросы о загадочном коронавирусе из Китая

Что такое коронавирус?

Коронавирусы — семейство генетически изменчивых вирусов, способных заразить как животных, так и человека. Коронавирус SARS-CoV привел к эпидемии атипичной пневмонии в 2002–2003 годах, вирус MERS-CoV вызвал схожую эпидемию острого респираторного синдрома на Ближнем Востоке в 2012 году. Нынешняя эпидемия началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Ее вызвал неизвестный ранее коронавирус, которому присвоили временное название 2019-nCoV.

Как распознать заболевание?

Коронавирусы, которые уже привели к эпидемиям, вызывают симптомы простуды и, в тяжелых случаях, воспаление легких. Болезнь передается как ОРВИ или грипп, чаще всего воздушно-капельным путем. А также через прикосновение — например, если потереть глаза грязными руками.

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На раннем этапе у больных повышена температура, наблюдается слабость и сухой кашель.

По данным китайских инфекционистов, в последнее время заражение вирусом 2019-nCoV все чаще проходит в легкой форме. У некоторых больных до воспаления легких не дошло. При этом от вируса уже умерли более сотни человек, Китай закрыл на карантин 11-миллионный город Ухань и строит там две отдельные больницы для инфицированных.

Отличить вирус от гриппа или ОРВИ самостоятельно не получится — придется идти в больницу или вызывать врача на дом.

Какой прогноз по коронавирусу?

Пик заболеваемости, по прогнозам спецкомиссии комитета здравоохранения КНР, может наступить в ближайшую неделю. При этом масштабного роста числа инфицированных в Китае не прогнозируют. В остальных странах случаи заражения единичны. В России зараженных не выявили.

Есть ли лекарство, и где его взять?

Новому коронавирусу пока не придумали даже название, лекарств и прививок от него нет, заболевших пытаются лечить по симптомам.

Исследователи из Гонконга сообщили о разработке вакцины против 2019-nCoV, однако, судя по всему, она не поступит в аптеки даже в 2021 году. Первые несколько месяцев будет проводиться тестирование на животных, клинические испытания на людях потребуют еще минимум год.

Что за реклама в аптеках и в интернете?

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Аптечные сети быстро сообразили, что на новой эпидемии можно заработать. По интернету гуляет реклама одной из аптек, в которой предлагается как профилактика, так и лечение нового заболевания.

Для профилактики рекомендуется употреблять современный вариант рыбьего жира — омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты или в обиходе просто омега-3. В лечении, как гласит реклама, поможет «Ремантадин». Производители заявляют, что этот препарат помогает при профилактике и лечении гриппа. В Российской академии медицинских наук еще в 2007 году отнесли «Римантадин» (тогда он писался через «и») к устаревшим лекарствам с недоказанной эффективностью и рекомендовали изъять из обращения — наряду с «Арбидолом», «Валидолом», «Валокардином» и другими препаратами.

На сайте «Ингавирина» сообщают, что он показал эффективность «в доклинических исследованиях коронавируса», причем в пробирках уничтожали даже не нынешний вирус, а коронавирус SARS-CoV.

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А тканевые маски помогают?

Маска не панацея, хотя и может снизить риск заражения. Медики отмечают, что долго ходить в маске сложно. А через пару часов она и сама может стать настоящей вирусной «бомбо». Кроме того, если дотронуться до лица под маской (а люди притрагиваются к лицу более 20 раз в час), то это сведет на нет весь эффект.

Жителям России стоит опасаться?

Источник фото: РИА «Новости» / Татьяна Меель

Пока ни одного случая заражения коронавирусом в стране не выявили, однако под подозрение регулярно попадают или китайские туристы, или россияне, подхватившие простуду, съездив в КНР. Власти Китая при этом делают все, чтобы избежать пандемии: закрыт город Ухань, по населению сравнимый с Москвой, с 27 января приостановлена отправка за рубеж организованных групп туристов.