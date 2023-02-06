06 февраля 2023, 07:47
Игорь Матвиенко назвал истинно патриотические песни
Композитор Игорь Матвиенко выступил против песен с фальшивым патриотизмом
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко высказался о песнях с патриотическим уклоном. В интервью АиФ он сказал, что ему не нравится «ура-патриотика с перегибом».
«Ура-патриотика с перегибом, неискренняя мне категорически не нравится. Такие песни выпускаются и тут же исчезают навсегда. Дело не в количестве патриотических песен, а в том, насколько качественными и честными они являются», — заявил он.
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По его мнению, лучшими песнями на сегодня являются «Встанем» и «Я русский» в исполнении певца SHAMAN. Матвиенко предрек этим композициям долгую жизнь.
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Он убежден, что истинные патриотические песни пишутся не сразу, а спустя некоторое время после событий, когда они будут осмыслены. В качестве примера он привел свою композицию «Комбат» в исполнении Николая Расторгуева. Матвиенко уточнил, что эта песня была написана к 50-летию Победы в ВОВ.
Тем временем новый клип SHAMANа на песню «Исповедь» всего за сутки набрал около двух миллионов просмотров на YouTube. Певец открыто выступает в поддержку СВО и часто выступает перед ранеными бойцами в российских госпиталях.
Песни
Патриотизм
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