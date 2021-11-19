Минкульт назвал задачу Хабенского на посту худрука МХАТ

Пополнение труппы Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова новыми артистами станет задачей Константина Хабенского, который недавно был назначен художественным руководителем театра. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Теперь пополнение труппы новыми достойными артистами станет задачей Константина Юрьевича Хабенского. Это создаст ситуацию хорошей, здоровой конкуренции среди выпускников театральных вузов, конечно, выпускников Школы-студии МХАТ и уже состоявшихся в профессии артистов других театров», — написала министр на своей странице в Facebook.

Министр добавила, что на днях провела встречу с первым замом худрука театра Мариной Андрейкиной. На повестке были административные вопросы в МХТ, среди которых — участие в программе «Пушкинская карта» и ситуация с продажей билетов на мероприятия.

Андрейкина отметила, что на текущий момент в труппе театра числится 108 человек. На работе учреждения негативно сказалась пандемия коронавируса, которая привела к потере для коллектива некоторых артистов. При этом приглашения в труппу новых творческих сил не было уже достаточно давно. Отсюда и задача, которая теперь стоит перед Хабенским — пополнить труппу артистами, как уже известными в своей профессии, так и подающими надежды недавними студентами творческих вузов.

Известный российский деятель театра Константин Хабенский недавно стал худруком труппы МХТ имени Чехова. Он сменил на этом посту Сергея Женовача, который решил освободиться от должности по собственному желанию. В министерстве культуры тогда отметили, что уважают решение Женовача и благодарны ему за все, что он сделал за время своей работы в МХТ.