Худрук Малого театра Юрий Соломин попал в больницу с коронавирусом

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом. Он переносит болезнь в легкой форме.

85-летний артист Юрий Соломин переносит заболевание «не в тяжелой форме». Подробности о его состоянии не раскрываются.

«Он госпитализирован, но чувствует себя пока хорошо», — рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова во вторник, 16 февраля, написал «Интерфакс».

Юрий Соломин известен по таким фильмам, как «Дерсу Узала», «Летучая мышь», «Блокада», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и «Хождение по мукам».

На месте худрука Малого театра он находится с 1988 года. Среди его режиссерских работ в театре стоит выделить спектакли «Ревизор», «Чайка», «Коварство и любовь», «Лес», «Таинственный ящик», «Три сестры», «Власть тьмы», «Бесприданница», «Молодость короля Людовика XIV» и «Женитьба».

Звание народного артиста СССР Соломин получил в 1988 году. На данный момент он принял участие в съемках 58 кинофильмов и телеработах.