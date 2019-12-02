Юрий Соломин выписался из больницы и вернется в Малый театр

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, куда он попал с воспалением легких. В ближайшие дни он вернется на работу.

«Юрия Мефодьевича выписали из больницы. Он чувствует себя замечательно и скоро приступит к работе», — сообщила «Интерфаксу» директор Малого театра Тамара Михайлова.

Соломина госпитализировали в одну из московских клиник 19 ноября. По данным СМИ, у знаменитого артиста была высокая температура, и он сам позвонил в скорую помощь. Медики приняли решение о госпитализации, в больнице у Соломина диагностировали пневмонию.

Соломину 84 года. Он является художественным руководителем Государственного академического Малого театра России с 1988 года. Народный артист известен по ролям в театре и кино. Среди самых знаменитых фильмов с его участием «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо». В Малом театре он поставил «Чайку», «Ревизора», «Таинственный ящик».