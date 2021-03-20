Хореограф Владимир Кирсанов умер от последствий ковида

Заслуженный артист России, хореограф и педагог Владимир Кирсанов умер на 74-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил актер Ефим Шифрин.

«Володенька, дорогой… Прямо причитать хочется. Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Теплый, безгрешный человек… Самый улыбчивый из всех танцоров. Как же про Кирсанова теперь говорить — „был“?» — написал Шифрин.

Владимир Кирсанов родился в августе 1947 года. В 1985 году он создал «Степ-компания Владимира Кирсанова». Также он был балетмейстером таких телевизионных передач, как «Голубой огонек» и «Утренняя почта», кинофильмов «Мы из джаза», «Утомленные солнцем», «Зимний вечер в Гаграх», а также постановок в Театре имени Ермоловой, Театре Российской Армии.

Звание заслуженного артиста России Владимир Кирсанов получил в 1995 году. Также он являлся профессором Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).

Сегодня ранее стало известно о смерти оперного певца, народного артиста СССР Евгения Нестеренко. Он скончался в Вене на 84-м году жизни из-за коронавируса, сообщила его семья российскому посольству в Австрии, уточнил RT. Также семья покойного сообщила, что в условиях пандемии СОVID-19 приняла решение отказаться от публичной церемонии и от встреч с близкими на ближайшее время.