Оперный певец Евгений Нестеренко умер от осложнений после ковида

Оперный певец и народный артист СССР Евгений Нестеренко ушел из жизни в возрасте 83 лет. Причиной смерти стали осложнения, появившиеся после заболевания ковидом. Об этом сообщила гендиректор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.

Генеральный директор рассказала, что сотрудники фонда получили электронное письмо из Вены. Сообщение отправила семья оперного певца.

«В нем говорится, что Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)», — сказала Игнатенко. Цитату привел ТАСС.

Евгений Нестеренко родился 8 января 1938 года в Москве. Позже переехал в Петербург, где будучи студентом брал частные уроки пения у Марии Матвеевой-Вейнбергер. В 1965 году будущий оперный певец окончил Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова.

В 1963 году Нестеренко стал солистом Ленинградского Малого оперного театра, который сейчас называется Михайловским театром. За годы своей творческой карьеры успел побывать в роли педагога, публициста и общественного деятеля. Кроме того, Нестеренко был солистом Большого театра, народным артистом СССР, Кавалером ордена Ленина и лауреатом Ленинской премии.