«Холоп» стал первым российским фильмом, который собрал 3 млрд рублей

Российской комедии Клима Шипенко «Холоп» покорилось еще одно достижение по сборам. сборам. Фильма собрал в российском прокате три миллиарда рублей. Круче только «Аватар» Джеймса Кэмерона, который собрал 3,6 миллиарда рублей.

Сумму сборов опубликовал сайт единой государственной системы учета кинобилетов (ЕАИС). Фильм стал самой кассовой российской картиной за всю историю проката. Три миллиарда не удалось собрать даже нашумевшему фильму «Движение вверх» Антона Мегердичева.

Премьера фильма состоялась 26 декабря 2019 года. Картина рассказывает историю приключений избалованного и зарвавшегося сына олигарха Гриши. Его папа обращается за помощью к психологу с просьбой спасти его сына от порочных увлечений. Они «усыпляют» мажора и «отправляют» его в XIX век. В выдуманном окружении он становится обычным холопом, учится на своих ошибках и в конце концов становится хорошим парнем.

Главную роль в картине исполнил сербский актер Милош Бикович. Его партнерами по площадке стали Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова, Олег Комаров, Кирилл Нагиев и другие звезды российского кино.