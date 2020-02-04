«Холоп» побил в прокате рекорд «Движения вверх»

Самым кассовым фильмом российского кинематографа стал фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп». Он обогнал по сборам киноленту Никиты Михалкова «Движение вверх». Больше денег в России собрал только «Аватар» Джеймса Камерона.

По данным Единой федерально автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, вышедший на экраны 26 декабря «Холоп» собрал 3044,2 миллиона рублей. Главную роль в нем сыграл сербский актер Милош Бикович. В киноленте также были заняты Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова.

Сбор от кинодрамы «Движение вверх» за весь период показа в кинотеатрах составил 3043,7 миллиона рублей.

Лидером российского проката пока остается «Аватар» Джеймса Кэмерона (3639,5 миллиона рублей).