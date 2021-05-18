HBO купила права на показ фильма «Маша»

Американская сеть HBO купила права на показ российского фильма «Маша» с Анной Чиповской в главной роли. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу 1-2-3 Production.

По данным «Газеты.ru», фильм могут показать на каналах HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2. Премьера планируется в октября этого года.

Кино получило приз на «Кинотавре 2020» за лучший дебют. Режиссером стала Анастасия Пальчикова, главную роль сыграли Полина Гухман и Анна Чиповская. В фильме рассказывается о девочке-подростке Маше, которая росла в 90-е годы, и о ее жизни после того, как она повзрослела.

Ранее в Москве стартовали съемки нового фильма Егора Кончаловского «Мой папа — вождь!», где главную роль исполнит Дмитрий Нагиев.

В центре истории — капитан дальнего плавания, который становится вождем африканского племени. Через 10 лет он возвращается домой и пытается найти с семьей общий язык.

«Надо вспомнить все: себя, сына, прежнюю любовь — и стать другим человеком. Тонуть, гореть. Ну, а как иначе?! Ради любимой женщины и сына мужчина пойдет на все», — поделился Нагиев.