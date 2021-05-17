Нагиев появится в новой картине Егора Кончаловского

В Москве стартовали съемки нового фильма Егора Кончаловского «Мой папа — вождь!», где главную роль исполнит Дмитрий Нагиев. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Киностудии имени Горького.

В центре истории — капитан дальнего плавания, который становится вождем африканского племени. Через 10 лет он возвращается домой и пытается найти с семьей общий язык.

«Надо вспомнить все: себя, сына, прежнюю любовь — и стать другим человеком. Тонуть, гореть. Ну, а как иначе?! Ради любимой женщины и сына мужчина пойдет на все», — поделился Нагиев.