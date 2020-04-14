Хагрид и Волдеморт появятся в третьей части «Фантастических тварей»

Фанатам Гарри Поттера стоит дождаться третьей части приквела «Фантастические твари». В него планируют включить двух персонажей из оригинальных фильмов о юном волшебнике.

Добавить в сценарий уже знакомых зрителям героев еще раньше предлагал исполнитель главной роли Эдди Редмэйн. Студия Warner Bros. наконец прислушалась к его идее, сообщило издание The Independent.

На экранах может появиться лесничий из «Хогвартса» Рубеус Хагрид в исполнении уже известного поклонникам «поттерианы» шотландского актера Робби Колтрейна. В сюжет намерены включить и юного Тома Реддла, который потом станет Лордом Волдемортом.

Введением новых персонажей создатели киноленты хотят реабилитироваться перед зрительской аудиторией. После выхода второй части «Фантастических тварей» они получили довольно много негативных оценок критиков.

Выйти третья часть приквела должна 12 ноября 2021 года. Ее режиссером останется создатель первых двух картин Дэвид Йейтс. Он же экранизировал последние четыре фильма о Гарри Поттере. Сценарий напишет автор книг о «мальчике, который выжил» Джоан Роулинг. Недавно она заявила, что перенесла коронавирус.